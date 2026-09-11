Tunus'ta 4 tutuklu gazeteci için sendika merkezinde dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Tunus'ta 4 tutuklu gazeteci için sendika merkezinde dayanışma gösterisi yapıldı

Tunus\'ta 4 tutuklu gazeteci için sendika merkezinde dayanışma gösterisi yapıldı
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Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasının (SNJT) çağrısıyla, cezaevindeki 4 gazeteci için başkent Tunus'taki sendika merkezinde dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteride yaklaşık 300 gazeteci, meslektaşlarına dayanışma mesajları yazdı; meslek kuruluşları bir günlük genel grev kararı aldı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasının (SNJT) çağrısıyla, farklı suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunan 4 gazeteci için başkent Tunus'taki sendika merkezinde dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gösteride, cezaevindeki gazeteciler Ziyad el-Hani, Murad ez-Zuğeydi, Muhammed el-Yusufi ile radyo ve televizyon programı sunucusu Burhan Besis için dayanışma mesajları yazan pankartlar taşındı.

Tunus Barolar Birliği Başkanı Bubekir es-Sabit de sendikayı ziyaret ederek cezaevindeki gazetecilere destek verdi.

Gazeteciler Sendikasından yapılan açıklamada, ziyaretin "gazetecilik faaliyetleri ve ifade ile yayın özgürlüğüne bağlılıkları nedeniyle hapis ve adli takibatla karşı karşıya kalan gazetecilere avukatların desteğini ifade etmek" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Raja ed-Dahmani ile beraberindeki heyet de sendikayı ziyaret etti.

Sendikanın açıklamasında, görüşmede cezaevindeki, haklarında soruşturma yürütülen ve ülke dışında bulunan gazetecilerin durumunun yanı sıra basın ve ifade özgürlüğü ile gazetecilerin karşı karşıya olduğu sorunların ele alındığı kaydedildi.

SNJT Başkanı Ziyad Debbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayanışma gösterisi kapsamında basın toplantısı düzenlendiğini ve yaklaşık 300 gazetecinin cezaevindeki meslektaşlarına gönderilmek üzere dayanışma mesajları yazdığını söyledi.

Debbar, gazetecilere yönelik "sistematik baskıya" karşı başka adımların da zamanı geldiğinde açıklanacağını belirtti.

Meslek kuruluşlarının gazetecilere yönelik baskıyı protesto etmek amacıyla bir günlük genel grev kararı aldığını aktaran Debbar, grevin tarihinin sendikanın yürütme kurulu tarafından belirleneceğini ifade etti.

Gazeteciler hakkındaki davalar

Tunus Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi, 12 Mayıs'ta Burhan Besis ve Murad ez-Zuğeydi hakkında verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. İki gazeteci, "kara para aklama ve vergi suçları" ile suçlanıyor ve Mayıs 2024'ten bu yana tutuklu bulunuyor.

Mahkeme, 27 Haziran'da gazeteci Ziyad el-Hani hakkında "kamuya açık iletişim ağları üzerinden başkasına hakaret etmek" suçlamasıyla verilen 1 yıl hapis cezasını da onamıştı.

"El-Katiba" internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Muhammed el-Yusufi ise salı günü "haksız zenginleşme ve kara para aklama" suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı.

Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, çeşitli açıklamalarında Tunus makamlarını ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve gazeteciler, aktivistler ile siyasi muhalifleri takip etmekle suçluyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesindeki yargı sisteminin bağımsız olduğunu ve yargının çalışmalarına müdahale etmediğini savunuyor.

Muhalefet ise Said'i, 25 Temmuz 2021'de başlattığı ve ülkede siyasi krize yol açan olağanüstü uygulamalara karşı çıkanları yargı yoluyla takip etmekle suçluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 4 tutuklu gazeteci için sendika merkezinde dayanışma gösterisi yapıldı - Son Dakika

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