Tunus'ta 574 düzensiz göçmen deniz yoluyla kurtarıldı

Tunus'ta deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen 574 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu 17 düzensiz göç girişiminin engellendiği, Avrupa'ya doğru deniz sınırını geçmek üzere olan Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve Tunuslulardan oluşan 574 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.
Operasyonlarda insan kaçakçılarının da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, operasyonlarda ayrıca iki deniz botu, iki lastik bot, 13 deniz motoru ve bir kamyonete el konulduğu aktarıldı.
Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu
Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumu'ndan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.
Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktalar arasında öne çıkıyor.
Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.
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