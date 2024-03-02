Tunus'ta Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti

Tunus'ta binlerce gösterici, mevcut siyasi durum ve kötüleşen ekonomi nedeniyle Kasbah Meydanı'nda toplanarak hükümeti protesto etti. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı süren protestolarda, göstericiler yüksek fiyatlara hayır ve işe ihtiyaçları olduğunu belirten pankartlar taşıdı. Göstericiler, aktivistlerin ve gazetecilerin tutuklanması ve muhalefete getirilen kısıtlamalardan da endişe duyarak anlamlı reformlar talep etti. Tunus'taki siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Said'in yetkilerini genişletmesi ve anayasa değişikliği referandumuyla devam ediyor.

02.03.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tunus'ta binlerce kişi hükümeti protesto etti

TUNUS - Tunus'ta binlerce gösterici, mevcut siyasi durum ve kötüleşen ekonomi nedeniyle Kasbah Meydanı'nda toplanarak hükümeti protesto etti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı protestolar sürüyor. Tunus Genel İşçi Sendikası'nın çağrısıyla binlerce kişi, başkent Tunus'taki El Kasbah Meydanı'nda toplandı. Mevcut siyasi durum, kötüleşen ekonomi ve işsizliği protesto eden göstericiler, "Yüksek fiyatlara hayır", "İşe ihtiyacımız var" yazılı pankartlar taşıdı. Aktivistlerin ve gazetecilerin tutuklanması, muhalefete getirilen kısıtlamalardan da endişe duyan göstericiler, anlamlı reformlar yapılmasını talep etti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021'de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022'de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna gidileceğini duyurmuştu. Yüzde 30,5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti. Anayasanın değişmesinin ardından parlamentonun yetkileri de kısıtlanmış oldu.

Kays Said'i basını susturmak ve otoriter yönetimi dayatmakla suçlayan muhalefet, anayasa değişikliğinin 2011 devriminden sonra inşa edilen demokrasiyi parçaladığını savunuyor. Söz konusu suçlamaları reddeden Said ise kendisini eleştirenleri "suçlu, vatan haini ve terörist" olarak nitelendirirken, onları serbest bırakan yargıçların "suç ortağı" kabul edileceğini belirtmişti.

Said'e yönelik tepkiler, Temmuz 2021'den bu yana aldığı kararlar nedeniyle giderek artıyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tunus, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti
    22:06 Sakaryaspor, Manisa FK'yı mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

  • Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
    22:05 Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.

  • Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı
    22:05 Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü, seferlerde aksama yaşandı

    Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.

  • Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı
    21:59 Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.

  • Emekli Astsubaylar İzmir'de Hakları İçin Mücadele Ediyor
    21:58 Emekli Astsubaylar İzmir'de Hakları İçin Mücadele Ediyor

    Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum'
    21:56 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum'

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.


20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 22:08:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement