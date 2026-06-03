Tunus'ta Gannuşi'ye müebbet hapis cezasına tepki - Son Dakika
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Tunus'ta Gannuşi'ye müebbet hapis cezasına tepki

03.06.2026 21:10
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Ulusal Kurtuluş Cephesi, Gannuşi'nin cezasının siyasi katılımı kısıtladığını belirtti.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu olan Ulusal Kurtuluş Cephesi, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi hakkında kamuoyunda "Nahda Hareketi'nin gizli yapılanması" davası olarak bilinen dosyada verilen müebbet hapis cezasına tepki gösterdi.

Cepheden yapılan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi'nin gizli dosyası" hakkında verilen hükümlerin görünürde belirli kişileri hedef alsa da ülkede korku ortamını ve siyasi katılımdan uzaklaşmayı teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tunus'un her zamankinden daha fazla kapsayıcı bir ulusal diyaloğa ve kurumlara duyulan güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç duyduğu belirtilerek, kamu işlerinin yönetiminde güvenlik ve yargı eksenli yaklaşımların toplumsal bölünmeyi derinleştirebileceği ifade edildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi, siyasi çekişmelerden uzak tutulması ve sanıklar için adil yargılanma ile savunma haklarının eksiksiz güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Tunus'ta mahkeme, salı günü görülen davada Gannuşi hakkında müebbet hapis ve ayrıca 30 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme aynı davada Nahda Hareketi'nin bazı yöneticileri ile eski güvenlik görevlileri hakkında da müebbet ve uzun süreli hapis cezalarına hükmetmişti.

Kamuoyunda "Nahda Hareketi'nin gizli yapılanması" davası olarak bilinen dosya, 2013 yılında suikasta uğrayan muhalif siyasetçiler Şükri Belaid ve Muhammed el-Brahmi'nin avukatlarının başvuruları üzerine 2022 yılında yeniden gündeme gelmişti.

Tunus yargısı, sanıkların "terör örgütü kurmak veya örgüte üye olmak ve terör suçlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunmak" gibi suçlamalarla yargılandığını açıklarken, Tunus makamları ülkede yargının bağımsız olduğunu ve yürütmenin yargı süreçlerine müdahale etmediğini belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Gannuşi'ye müebbet hapis cezasına tepki - Son Dakika

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