Tunus'ta işsiz mezunlar 18 sayılı yasanın uygulanması için hükümet binası önünde gösteri yaptı - Son Dakika
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Tunus'ta işsiz mezunlar 18 sayılı yasanın uygulanması için hükümet binası önünde gösteri yaptı

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Tunus'ta yüzlerce üniversite mezunu işsiz, uzun süredir işsiz kalanların kamu sektöründe istihdamını öngören 18 sayılı yasanın uygulanması talebiyle hükümet başkanlığı binası önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, polisle arbede yaşanmasının ardından Habib Burgiba Caddesi yönünde yürüyüşe geçti.

Tunus'ta yüzlerce üniversite mezunu işsiz, uzun süredir işsiz kalanların kamu sektöründe istihdamını öngören 18 sayılı yasanın uygulanması talebiyle hükümet başkanlığı binası önünde gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'un tarihi Kasba bölgesindeki hükümet başkanlığı binası önünde toplanan göstericiler, istihdam talebini dile getirerek eylemlerine yönelik güvenlik baskısını protesto etti.

Göstericiler, "İş, özgürlük, ulusal onur", "Polis devletine son, özgürlük, özgürlük", "Korku yok, dehşet yok, iktidar halkın elinde" ve "Çalışmak hakkım, yaşamak hakkım, yeter artık dışlanma" sloganları attı.

Üniversite Mezunu İşsizler Birliği yöneticilerinden Zuhre el-Freci, yaptığı konuşmada, "Yıllardır süren dışlanmanın ardından 18 sayılı yasa neden uygulanmıyor?" ifadesini kullanarak, işsizlerin durumunun düzeltilmesini beklediklerini ancak yönetimin "güvenlik çözümlerine başvurduğunu" söyledi.

Yasanın uygulanmamasının iktidarın taahhütlerini yerine getirmekteki yetersizliğinin göstergesi olduğunu savunan Freci, konunun 2027'ye ertelenmesini reddettiklerini belirterek, "Bizi davamızdan vazgeçmeye zorlayamazsınız." dedi.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmasının ardından göstericiler Habib Burgiba Caddesi yönünde yürüyüşe geçti.

Tunus Meclisi, uzun süredir işsiz kalan yükseköğrenim mezunlarının kamu sektörü ve kamu hizmetlerinde istisnai yöntemle istihdam edilmesine ilişkin 18 sayılı yasayı 16 Aralık 2025'te kabul etmiş, Cumhurbaşkanı Kays Said de yasayı 23 Aralık'ta imzalamıştı.

Yasaya göre, istihdam sürecinden İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanlığı sorumlu olacak, 40 yaşını aşanlara, mezuniyetlerinin üzerinden 10 yıldan fazla geçenlere ve sosyal durumuna göre belirlenen kişilere öncelik verilecek.

İstihdamın, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla üç yıl içinde aşamalı olarak tamamlanması ve işe alınanların görev yapacakları kadro veya kurumlara göre eğitimden geçirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta işsiz mezunlar 18 sayılı yasanın uygulanması için hükümet binası önünde gösteri yaptı - Son Dakika

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