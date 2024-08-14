Tunus'ta Kadın Girişimciler Ağı Kuruldu - Son Dakika
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Tunus'ta Kadın Girişimciler Ağı Kuruldu

Tunus\'ta Kadın Girişimciler Ağı Kuruldu

Tunus'ta kadın girişimcilerden oluşan dernekler, butik otel sahibi kadın girişimcilerin katkısıyla Uluslararası Kadın Girişimciler (CIFE) öncülüğünde Kadın Girişimciler Ağı'nı kurdu. Ağın amacı, Tunus genelinde butik otel sahibi kadınları tek çatı altında toplamak ve Tunus'u önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek.

14.08.2024 10:01
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Tunus'ta kadın girişimcilerden oluşan dernekler, ülke turizmine katkı sağlamak için hizmet veren butik otel sahibi kadın girişimcilerin katkısıyla Uluslararası Kadın Girişimciler (CIFE) öncülüğünde Kadın Girişimciler Ağı kurdu.

Her yıl 13 Ağustos'ta kutlanan Tunus Ulusal Kadın Günü'nde yapılan Kadın Girişimciler Ağı lansmanına Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra İsviçre, Arjantin ve Senegal büyükelçileri, kadın girişimcilerden oluşan dernek temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı.

Büyükelçi Demircan, burada yaptığı konuşmada, Tunus'ta zorlukların aşılmasına destek veren ve değişimin öncüsü olan kadınların Ulusal Kadın Günü'nü kutladığını belirterek, "Tunus'ta turizm çok önemli sektörler arasında. Bu, turizmin toplum üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor. Kadın girişimcilerin başlattığı programla, bölgesel turizmin önünü açarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesi bakımından önemli bir girişim." ifadelerini kullandı.

Yeşil turizmin çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki önemine vurgu yapan Demircan, turistlerin yerel halkla yakınlaşmasını sağlamayı hedefleyen turizm programlarının bölgesel ekonomiyi ve sosyal yapıyı desteklediğini belirtti.

Kadın Girişimciler Ağı Başkanı Dunya Hammuda, AA muhabirine, CIFE'nin öncülüğünde kurdukları birliğin hedefinin Tunus genelinde butik otel sahibi kadınların tek çatı altında toplanmasını hedeflediğini belirtti.

Turizm sektöründeki kadınların karşılıklı tecrübe paylaşımının birlik sayesinde gerçekleşeceğini aktaran Hammuda, birliğin Tunus'u önemli turizm destinasyonlarından biri olması için gayret edeceğini vurguladı.

CIFE Başkanı Reşide Cebnun ise Türkiye Büyükelçisinin programlarına katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını, Türkiye'deki turizmciler ile çalışmak için Kadın Girişimciler Birliğinin çalışacağını söyledi.

Kaynak: AA

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