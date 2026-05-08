Tunus'ta Kara Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Kara Para Cezası

08.05.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nahda Hareketi liderinin eski ofis müdürü Fevzi Kammun, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin eski ofis müdürü Fevzi Kammun hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla 14 yıl hapis cezası verildi.

Yerel radyo kuruluşu Mozaik FM'in haberine göre, Tunus İlk Derece Mahkemesine bağlı mali yolsuzluk davalarına bakan ceza dairesinde görülen duruşmada Kemmun'un 14 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Tunus Temyiz Mahkemesine bağlı mali yolsuzluk davalarına bakan suçlama dairesi daha önce, Kammun hakkında yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında verilen tutuklama kararını onamıştı.

Tunus makamları, 16 Şubat 2023'te Kammun'un gözaltına alınmasına karar vermişti.

Aynı dönemde aralarında siyasetçi, avukat ve sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi "devlet güvenliğine karşı komplo", "kamu düzenini bozma", "yabancı taraflarla irtibat" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

Sanık avukatları suçlamaların siyasi olduğunu savunurken, Tunus makamları ise yargı süreçlerinin hukuka uygun ve yargı bağımsızlığı çerçevesinde yürütüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Kara Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:12:51. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Kara Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.