Tunus'ta muhalif lider eş-Şabbi, tutukluların bilgi hakkı için açlık grevi başlattı - Son Dakika
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Tunus'ta muhalif lider eş-Şabbi, tutukluların bilgi hakkı için açlık grevi başlattı

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Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı eş-Şabbi'nin cezaevinde süresiz açlık grevine başladığı ailesi tarafından bildirildi. 82 yaşındaki muhalif lider, tutukluların bilgi edinme hakkından mahrum bırakılmasını protesto ediyor; cezaevi idaresinden henüz yanıt yok.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi'nin, cezaevinde süresiz açlık grevine başladığı bildirildi.

Şabbi'nin ailesi tarafından cephenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki muhalif liderin bu sabah açlık grevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Şabbi'nin "tutukluların bilgi edinme hakkından mahrum bırakılmasını" protesto ettiği aktarıldı.

Cezaevlerinde siyasi tutukluların "insani haklarından mahrum bırakıldığı, dış dünyadan tamamen izole edildiği ve herhangi bir bilgi kaynağına erişiminin engellendiği" vurgulandı.

Şabbi'nin açlık grevi kararını açıklarken, "Onursuz yaşamaktansa onurlu bir şekilde ölmeyi tercih ederim." dediği belirtildi.

Muhalif lider Şabbi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla aldığı 12 yıllık hapis cezasını 4 Aralık 2025'ten bu yana çekiyor.

Cezaevleri İdaresinden henüz açıklama gelmedi

Tunus Cezaevleri ve Islah Kurumları Genel Müdürlüğünden, Şabbi'nin ailesinin açıklamasına henüz yanıt gelmedi.

Tunus makamları daha önce, cezaevlerindeki tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de olağanüstü tedbirler kapsamında Meclisin çalışmalarını askıya alması ve daha sonra feshetmesi, cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yasama düzenlemeleri yapması, yeni anayasanın referandumla kabul edilmesi ve erken genel seçimlere gidilmesiyle derinleşti.

Tunus'taki bazı siyasi kesimler, Said'in adımlarını "Anayasa'ya darbe ve mutlak tek adam yönetiminin pekiştirilmesi" olarak nitelendirirken, bazı kesimler ise söz konusu adımları, eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'yi (1987-2011) deviren 2011 Devrimi'nin rotasının düzeltilmesi olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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