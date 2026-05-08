Tunus'ta Muhalif Siyasi Liderin Ceza Onandı

Tunus'ta İstinaf Mahkemesi, muhalif Kerame Koalisyonu lideri ve eski milletvekili Seyfeddin Mahluf hakkında "devlet güvenliğine kastetmek" suçlamasıyla verilen 4 yıl hapis cezasını onadı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın yargı kaynağına dayandırdığı haberine göre Tunus İstinaf Mahkemesi bugünkü duruşmada, Mahluf hakkında daha önce verilen 4 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.

Haberde, Mahluf'un, bir güvenlik sendikacısının açtığı davada "yabancı taraflarla temas kurmakla" suçlandığı belirtildi.

Mahluf hakkında daha önce gıyabında 5 yıl hapis cezası verildiği, itirazı sonrası davanın yeniden görülmesiyle cezanın 4 yıla indirildiği, son olarak da istinaf mahkemesinin bu kararı onadığı aktarıldı.

Tunus İstinaf Mahkemesi, Mahluf hakkında, Sidi Buzid İlk Derece Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı'na yönelik "hakaret" suçlamasıyla verilen 1,5 yıl hapis cezasını da 10 Nisan'da onamıştı.

Tunus'ta Şubat 2023'ten bu yana çok sayıda muhalif siyasetçi, avukat ve sivil toplum temsilcisi "kamu düzenini bozma", "devlet güvenliğini hedef alma", "yabancı taraflarla işbirliği" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Tunus makamları yargının bağımsız olduğunu ve yargı süreçlerinin hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü belirtirken, muhalefet ise davaların siyasi saiklerle açıldığını söylüyor.