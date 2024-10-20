Tunus'ta Nureddin el-Bahiri'ye 10 yıl hapis - Son Dakika
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Tunus'ta Nureddin el-Bahiri'ye 10 yıl hapis

Eski Adalet Bakanı Bahiri, sahte blog suçlamasıyla hapse mahkum edildi; muhalefet kınıyor.

20.10.2024 02:46
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Tunus'ta, eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "Tunusluları birbirlerine karşı kışkırtmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nahda Hareketinden yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Bahiri'ye verilen hapis cezası kınandı.

Açıklamada, "Bahiri'ye verilen 10 yıllık hapis cezası, sahte bir blog yazısına dayandırılıyor. Bu yazıyı Bahiri'nin yazdığına dair mahkemeye herhangi bir delil sunulamadı. Haksız yere verilen bu cezanın geri çekilmesi ve Bahiri ile beraber diğer tutuklu muhalif siyasilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "Tunusluları birbirlerine karşı kışkırtmak" suçlamasıyla 15 Şubat 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Bahiri'nin dava dosyasında, 14 Ocak 2023'te "Yasemin Devrimi" kutlamaları için sosyal medya hesabından sokağa çıkma çağrısı yaptığı mesajı da yer alıyor. Bahiri ise bu mesajı kendisinin yazmadığını iddia ediyor.

Soruşturmada onlarca kişi tutuklu yargılanıyor

Tunus'ta 11 Şubat 2023'te başlayan operasyonlarla gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

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