Tunus'ta Sıcak Hava Dalgası Alarmı
Tunus'ta samyeli rüzgarlarıyla etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle, Kasserine hariç tüm bölgelerde çarşamba ve perşembe için yüksek alarm ilan edildi. Başkentte vatandaşlar çeşmelerde serinlemeye çalışıyor.
TUNUS, 28 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta çeşmenin başında serinlemeye çalışan insanlar, 27 Ağustos 2026.
Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, samyeli rüzgarlarıyla birlikte etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle, batıdaki Kasserine vilayeti dışındaki tüm bölgelerde çarşamba ve perşembe günleri için yüksek alarm durumu ilan etti. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Tunus'ta Sıcak Hava Dalgası Alarmı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?