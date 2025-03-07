Tunus'ta Siyasi Davalar Demokratik Sürece Tehdit - Son Dakika
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Tunus'ta Siyasi Davalar Demokratik Sürece Tehdit

Nahda Hareketi, yargılanan siyasetçilerin davalarını demokratik süreç için tehdit olarak görüyor.

07.03.2025 18:16
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Tunus'taki Nahda Hareketi, siyasetçilerin yargılandığı "devlet güvenliğine komplo kurma" davasının, ülkedeki demokratik sürece ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Tunus'ta yaklaşık 40 siyasetçinin yargılandığı ve 4 Mart'ta başkentteki Asliye Ceza Mahkemesinde ilk duruşması görülen davayla ilgili Nahda Hareketi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sanıkları arasında hareketin önde gelen liderleri ve muhalif siyasetçilerin yer aldığı davanın duruşmasının büyük bir endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Adil yargılanmanın açık bir ihlali olan ve Tunus'taki demokratik süreç ile kamu özgürlüklerine ciddi bir tehdit oluşturan bu davanın kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, "Yargılamanın uzaktan yürütülmesi yönünde karar alınarak sanıkların duruşmaya katılmaktan mahrum bırakılması, savunma hakkının açık bir ihlali ve davadaki sahtecilik boyutunun üstünü örten sistematik bir karartma politikasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yargıyı siyasi çatışmalara dahil etmenin tehlikesine işaret edilen açıklamada, muhaliflere yönelik adli kovuşturmaların ülkenin ekonomik ve sosyal krizlerini çözmeyeceği bilakis tıkanıklığı derinleştireceği aktarıldı.

Açıklamada, mevcut krizden çıkmanın tek yolunun, "ulusal diyalog, hak ve hürriyetlere saygı ve yargının muhaliflerin tasfiye aracına dönüştürülmemesi" olduğu belirtildi.

Tunus'ta 40 siyasetçinin yargılandığı "devlet güvenliğine komplo kurma" davasının duruşması 4 Mart'ta yapılmıştı.

Davada yargılanan sanıklar arasında Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketinin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi isimler de yer alıyor.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

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