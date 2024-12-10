Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Çağrı

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Tunus'ta muhalefetteki Nahda Hareketi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, yetkililere siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, Tunus'umuzda tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve onlarca özgürlük savunucusunun, siyasi liderin, insan hakları aktivistinin, sivil toplum aktivistinin ve gazetecinin cezaevlerinde tutulmasının ve özgürlüklerinden mahrum edilmesinin durdurulmasını talep ediyoruz." denildi.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.