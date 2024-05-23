Tunus'ta Yalan Haber Yayınlamak Suçlamasıyla İki Gazeteci Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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Tunus'ta Yalan Haber Yayınlamak Suçlamasıyla İki Gazeteci Hapse Mahkum Edildi

Tunus\'ta Yalan Haber Yayınlamak Suçlamasıyla İki Gazeteci Hapse Mahkum Edildi

Tunus Asliye Mahkemesi, yalan haber yayınlamakla suçlanan Burhan Bessis ve Murad ez-Zugeydi adlı gazetecileri 6'şar ay hapse çarptırdı. Gazeteciler, başkalarını karalamak amacıyla bilgi sistemlerini kullanarak kişisel verileri içeren bilgileri ve gerçek dışı konuları yayınlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

23.05.2024 05:31
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Tunus Asliye Mahkemesi, yalan haber yayınlamakla suçlanan iki gazetecinin birer yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.

Asliye Mahkemesi sözcüsü Muhammed Zeytune, Mosaïque FM radyosuna yaptığı açıklamada, mahkemenin Ceza Dairesinin, gazeteci Burhan Bessis ve Murad ez-Zugeydi'yi başkalarını karalamaya, maddi ve manevi zarara uğratmaya yönelik yalan haberler yaydığı gerekçesiyle 6'şar ay hapse çarptırdığını söyledi.

Zeytune, mahkemenin Bessis ve Zugeydi'yi aynı suçlamalarla yargılandıkları başka bir davada da yine 6'şar ay hapse mahkum ettiğini belirtti.

Özel IFM radyosunda sabah siyasi program sunucusu Burhan Bessis ve programdaki meslektaşı Murad ez-Zugeydi, başkalarını karalamak amacıyla bilgi sistemlerini kullanarak kişisel verileri içeren bilgileri ve gerçek dışı konuları yayınlamak suçlamasıyla 11 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunus'ta Yalan Haber Yayınlamak Suçlamasıyla İki Gazeteci Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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