Tunus'ta Yunus Emre Seçkisi kitabı imza günü düzenlendi - Son Dakika
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Tunus'ta Yunus Emre Seçkisi kitabı imza günü düzenlendi

Tunus\'ta Yunus Emre Seçkisi kitabı imza günü düzenlendi

Tunus'ta, Yunus Emre Enstitüsü tarafından görme engellilere tanıtmak amacıyla braille alfabesiyle hazırlanan 'Yunus Emre Seçkisi' kitabı için imza günü düzenlendi. İmza gününde Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan açılış konuşmasını yaparken, kitabın editörü Prof. Dr. Erdoğan Boz da bir sunum gerçekleştirdi. Görme engellilere yönelik düzenlenen projenin Tunus'ta bir ilk olduğunu belirten İBSAR Görme Engelliler Derneği Başkanı Muhammed Mansuri, bu tür kültürel faaliyetlerin farklı kültürler arasında ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti. Yunus Emre Seçkisi kitabına ulaşamayan görme engelliler için telefon ve tablette kullanılabilen bir uygulama da geliştirildi.

03.05.2024 18:55
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Tunus'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Yunus Emre'yi görme engellilere tanıtmak için braille alfabesiyle hazırlanan "Yunus Emre Seçkisi" kitabı için imza günü düzenlendi.

Tunus merkezli İBSAR Görme Engelliler Derneği ile Tunus YEE işbirliğiyle düzenlenen Yunus Emre Konferansı ve Yunus Emre Seçkisi kitabının imza gününde, açılış konuşmasını Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan yaptı.

Yunus Emre'nin felsefesinin ve hayata bakışının Tunus'ta görme engellilere ulaşmasını sağladıkları için YEE'ye teşekkür eden Büyükelçi Demircan, Enstitünün kültürel faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

İmza günü etkinliği öncesinde Yunus Emre Seçkisi kitabının editörü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdoğan Boz, Yunus Emre'nin hayatını, eserlerini ve felsefesini tanıtan bir sunum yaptı.

Braille alfabesiyle basılan kitabı imzalayarak programa katılan görme engellilere hediye eden Prof. Dr. Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus Emre'nin, iki eserinden yararlanarak hazırladığım Yunus Emre Seçkisi kitabımız dünyada 7 dile çevrildi. Bu kitabımız Tunus'ta ilk defa görme engelilerin okuyabilmesi için braille alfabesine çevrildi. Bu çok önemli bir proje, bu projeden dolayı YEE ve buradaki temsilciliğine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Boz, görme engelli bireylere Yunus Emre'yi ve felsefesini öğrenme imkanı sundukları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

YEE'nin projesi Tunus'ta bir ilk

Tunus İBSAR Görme Engelliler Derneği Başkanı Muhammed Mansuri, Yunus Emre'yi görme engellilere tanıtan kitap projesinin bir ilk olduğunu ifade ederek, "Yunus Emre'nin şiirlerine görme engelliler olarak ulaşmamıza vesile olan YEE'ye teşekkür ediyoruz. Görme engellilerin de farklı kültürlerle karşılıklı değişimini sağlayan bu tür kültürel faaliyetler çok önemli. Ayrıca bu tür kültürel faaliyetler farklı kültürler arasında ikili ilişkilerin gelişmesine de katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik de, göreme engellilere yönelik düzenlenen projenin önemine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"YEE olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında faaliyetlerimiz sürüyor. Bu faaliyetlerin bir parçası olarak bugün Tunus'ta İBSAR görme engelliler derneği ile birlikte Yunus Emre Konferansı ve Yunus Emre seçkimizin braille alfabesi ile basılmış kitabını Tunuslu kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Ülkemizden kilometrelerce uzakta Yunus Emre'nin insanlığa vermiş olduğu evrensel mesajları Tunus'ta da anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Görme engelliler için hem telefon hem tablette kullanılabilen bir uygulamaya da Yunus Emre şiirlerinin yüklendiğini belirten Çevik, "Yunus Emre Seçkisi kitabına ulaşamayan dünyadaki farklı bölgelerdeki görme engelli vatandaşlar da bu uygulamayı kullanarak Yunus Emre'nin şiirlerine ulaşabilecekler. Ayrıca Enstitü Başkanlığımız tarafından dünyada Türkçe öğrenmek isteyen özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanan projeyi de çok anlamlı buluyoruz. Bu tip projeler sayesinde hem dilimizi hem de kültürümüzü tanıtma fırsatı bulacağımızı düşünüyorum. Bizler de Tunus YEE olarak görme engelli kardeşlerimize yönelik ücretsiz Türkçe kurslarının açılabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak üzere birçok kültürel etkinlik düzenliyor.

Kaynak: AA

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