Tunus\'taki Nahda Hareketi, siyasi nedenlerle tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını talep etti

Tunus'taki Nahda Hareketi, siyasi nedenler ya da düşünce suçları sebebiyle hapishanelerde bulunan tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Nahda Hareketi, gazeteci Ziyad el- Hani'nin bir radyo programında Ticaret Bakanı Gülsüm Bin Receb'i eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanması hakkında açıklama yaptı.

El-Hani ile dayanışma içinde olduklarına yer verilen açıklamada, basın ve ifade özgürlüğüne vurgu yapılarak, Hani'nin tutukluluğunun "gerekçesiz olduğu" ifade edildi.

Nahda Hareketi, Ziyad el-Hani ile diğer tüm siyasi ve düşünce davaları sebebiyle tutuklananların serbest bırakılması talebinde bulundu.

Basının demokratik sistemin temel direklerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada, yürütmenin basın çalışanlarına baskı uygulamasının diğer erklerin dengesinde de bir bozulmaya götüreceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "yetkililerin gazeteciler, blog yazarları, özgür ve muhalif sesleri susturma çabalarını" kınandı.

Tunus Gazeteciler Sendikasına göre, güvenlik güçleri, perşembe günü, gazeteci El-Hani'yi "Ticaret Bakanı Bin Recep' hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma kapsamında evinden gözaltına almıştı.

Tunus'taki özel IFM radyosunda yayınlanan bir programa konuk olan El-Hani, Ticaret Bakanını "kalkınma projelerini engellediği" iddiasıyla eleştirerek, görevinden istifa etmesini talep etmişti.

Aralarında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de bulunduğu 20'den fazla siyasi lider, 2023 yılında, "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.