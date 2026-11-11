Tunus Uluslararası Maarif Okulları fidan dikerek Geleceğe Nefes Ol\'a destek verdi

Tunus Uluslararası Maarif Okulları, Türkiye'de 2019 yılında "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine destek vermek ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturularak doğanın korunmasının ve çevresel sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekildi.

Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına toplumsal katılımı artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 2019'da başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" seferberliğine Tunus'tan da katkı sunulması hedeflenen etkinlikle, öğrencilerde çevre duyarlılığı ve doğayı koruma bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tunus Ülke Direktörü İbrahim Sert, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun da kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Sert, "Maarif Vakfı olarak eğitim, sadece akademik başarıdan ibaret değildir; bizler çocuklarımıza sadece bilgi değil, aynı zamanda yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu da aşılamakla yükümlüyüz. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, öğrencilerimizin kalbinde yeşerecek çevre bilincinin ve Türkiye ile Tunus arasındaki köklü dostluğun da bir nişanesidir." dedi.

Geleceğe daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir miras bırakmak amacıyla bu tür projelere öncülük etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sert, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.