Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi

Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi

Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başkent Tunus'taki Mennuba Üniversitesi'nde Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türk dili ve kültürü, Türkiye'ye özgü el sanatları ile Türk okçuluğu ve geleneksel kıyafetler tanıtıldı. Büyükelçi Demircan, etkinlikte kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaparak, Yunus Emre Enstitüsü'nü tebrik etti. YEE Koordinatörü Dr. Çevik ise Tunus'ta Türkiye Tanıtım Günleri projesi kapsamında gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

26.04.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başkent Tunus'taki Mennuba Üniversitesi'nde Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı Türkiye Tanıtım Günü etkinliğinde, Türk dili ve kültürü, Türkiye'ye özgü el sanatları ile Türk okçuluğu ve geleneksel kıyafetleri tanıtıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "Kültürel etkinlikler tüm ilişkilerin özünü oluşturuyor. Tabii bu etkinliklerin ilk ayağı yemek diğeri de müzik, her ikisi de kültürü aktarmak konusunda çok etkili iki mecra. Yunus Emre Enstitümüz, Tunus'ta yaptığı Türkiye Tanıtım Günü etkinliği ile Türkçeye ilgi duyan gençliğe Türk damak zevkini tatlılar üzerinden tanıtırken güzel bir müzik grubu ile Türkçe müziği de tanıtıyor. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ay Yıldız Müzik Grubu ve Tunuslu sanatçı Ahmet Bağlama'nın katıldığı Türkçe müzik konserinin yer aldığı etkinliğe ilişkin bilgi veren Tunus YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ise şunları söyledi:

"Enstitü olarak Tunus'ta Türkiye Tanıtım Günleri isimli bir proje başlattık ve bu proje kapsamında üniversitelerde gençlere yönelik ülkemizin tanıtımına ilişkin etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde kültürümüzü, sanatımızı, tarihimizi ve mutfağımızı tanıtma fırsatı yakalıyor geçlerle bağlar kuruyoruz."

Tunus'ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak üzere birçok kültürel etkinlik düzenliyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Tunus, Kültür, Diplomasi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:17:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement