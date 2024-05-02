Tunuslu avukatlar kötü çalışma koşullarını protesto etti - Son Dakika
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Tunuslu avukatlar kötü çalışma koşullarını protesto etti

Tunuslu avukatlar kötü çalışma koşullarını protesto etti

Tunuslu avukatlar, kötü çalışma koşulları ve maruz kaldıkları kısıtlamaları protesto etmek amacıyla başkent Tunus'ta gösteri düzenledi. Avukatlar, adaletin bozulması ve usul ihlallerine karşı tepkilerini dile getirerek, savunma hakkının kısıtlanmasına karşı çıktı. Tunuslu avukatlar, taleplerinin karşılanmaması durumunda gerginliğin artacağını belirtti.

02.05.2024 17:43
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Tunuslu avukatlar, kötü çalışma koşulları ve maruz kaldıkları kısıtlamaları protesto için gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'ta Adalet Sarayı önünde gösteri düzenleyen avukatlar, "Savunma hakkı kutsaldır", "Adalete saygı gösterin", "Hak ve özgürlüklere saldırıya hayır", "Savunma hakkının kısıtlanmasına hayır" dövizleri taşıdı.

Gösteride yaptığı konuşmada, Tunuslu avukatların görevinin özgürlüklerden ve savunma hakkından yana olduğunu söyleyen Tunus Ulusal Avukatlar Derneği Şube Başkanı el-Arusi Zuheyr, taleplerinin karşılanmaması durumunda gerginliğin artacağını söyledi.

Tunus İnsan Hakları Birliği Başkanı Avukat Bessam et-Tarifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adaletin bozulması ve usul ihlallerine karşı protesto sadece avukatların değil, adalete ve haklarını geri kazanmakta zorlanan sıradan vatandaşın da talebi. Bugün hukukçuların çalışma koşulları ve Tunus'taki adalet sisteminin altyapısındaki aksaklıklardan dolayı adaleti sağlamak çok zor." dedi.

Tunus, 25 Temmuz 2021'den bu yana, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi ve Parlamentoyu feshetme, başkanlık emriyle yasa çıkarma ve Temmuz 2022'de referandum yoluyla yeni bir anayasayı onaylama gibi olağanüstü önlemleri uygulamaya başlamasıyla siyasi bir krize tanıklık ediyor.

Kaynak: AA

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