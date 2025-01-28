Turan, AA Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan 5 farklı kategorideki fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Turan, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" karesine oy verdi.

Turan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali imzalı "Çamur deryası", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram", "Günlük Hayat"ta Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" ve "Spor" da ise Jakub Porzycki'nin "Kıvılcım hızında" karelerini oyladı.

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Turan, AA'yı kutlayarak, kalıcı işler yapma örneğine çok şık bir adım atıldığını belirtti.

Bir işi yapmanın değil kadim haline getirilmesinin önemine işaret eden Turan, "Ajansımızın Genel Müdüründen tüm çalışanlarına kadar tebrik etmek istiyorum. Her sene bunun devam etmesini yürekten diliyorum." dedi.

Turan, hobi olarak amatör de olsa fotoğraf çektiğini, fotoğrafın arka tarafını da bilen biri olduğunu anlatarak, "Fotoğrafa 'anı yakalamak' derler genelde ama ben daha öteye götürmek isterim. Fotoğraf, anı yakalamaktan öte geleceğe bir şerhtir, geleceğe nottur. Yüzyıllar sonra, yıllar sonra kitapların dışında fotoğrafın bir kareyle, bir anlık emekle muazzam bir arşiv bırakması en kıymetli değer." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, "Özgür Suriye" kategorisiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Suriye'de hepimizin çok gururla takip ettiği süreç yaşandı. Bu sürecin bundan sonra çok daha umutlu olmasını tabii ki de temenni ediyoruz. Ancak fotoğraflarda gördük ki büyük bir zulüm yaşandı, büyük bir süreç yaşandı. Şimdi geldiğimiz yerde bir zafer söz konusu. Ümit ediyorum bir sonraki sene bu Suriye başlığını Gazze olarak değerlendiririz. Gazze'deki umudu, heyecanı, geleceğe ilişkin iddiayı ortaya koyarız. İnşallah bunu değerlendiririz."