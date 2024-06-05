TURBELDAK öğrenciler ve aileleriyle doğa yürüyüşü düzenledi

Güncel

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi'nin (TURBELDAK), düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle öğrenciler ve aileler doğanın keyfini çıkardı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyetlerini sürdüren TURBELDAK, bu haftaki yürüyüş parkurunu Spil Milli Parkı'nda gerçekleştirdi. Her yaştan vatandaşa çevre bilinci oluşturmak, doğayı tanıtmak için her hafta farklı parkur ve rotalarda yürüyüş etkinlikleri düzenleyen TURBELDAK, Arif Canpoyraz İlkokulu 3/D sınıfı öğrencilerinin ve ailelerinin doğayla iç içe bir gün geçirmesini sağladı.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Haydar Atilla'nın rehberliğinde yapılan yürüyüş, bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'nda yapıldı ve yaklaşık 4 kilometre sürdü.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK'ın bu haftaki rotası Spil Dağı oldu. Yorucu ama bir o kadar güzel bir yürüyüş yaptık. Doğanın sunduğu muhteşem güzelliklerin eşliğinde katılımcılarımız oldukça enerjik ve keyifliydi. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.