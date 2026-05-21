Didim Belediyesi'ne çevre ödülü

21.05.2026 09:28  Güncelleme: 09:51
(AYDIN) - Didim Belediyesi, TÜRÇEV tarafından 2025 Yılı En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen "2026 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni ve Basın Açıklaması" programında Didim Belediyesi, 2025 Yılı En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödülün, Didim Belediyesi'nin çevre eğitimi, farkındalık çalışmaları ve sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında yürüttüğü faaliyetler doğrultusunda verildiği belirtildi.

"ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİĞİMİZ"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, çevreyi koruyan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, ödülün Didim adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Gençay, "Doğamızı koruyan, çevre bilincini büyüten ve geleceğe daha yaşanabilir bir Didim bırakmayı hedefleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamlı ödül, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızın ve çevre duyarlılığı gösteren halkımızın ortak başarısıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
