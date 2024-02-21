TUREB, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılacak değişikliklere tepki gösterdi - Son Dakika
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TUREB, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılacak değişikliklere tepki gösterdi

TUREB, Turist Rehberliği Meslek Kanunu\'nda yapılacak değişikliklere tepki gösterdi

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB), Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere tepki gösterdi. Birlik üyeleri, turist rehberliği meslek yasasında öngörülen değişiklikler ve 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. TUREB Başkanı Abdulkadir Hakan Eğinlioğlu, yaptığı konuşmada, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Yasa taslağını eleştiren Eğinlioğlu, taslağı hiç görmediklerini öne sürdü. Eğinlioğlu, birlik olunduğu takdirde meslek yasasında yaşanan sorunun çözülebileceğini söyledi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de konuşmasında, yerel yönetici olarak turist rehberlerinin sorunlarını ilgililerle paylaşabileceğini belirtti. Demirel, 'Rehberlerimizin sorun ve sıkıntılarının, sizlerin beklentileri çerçevesinde en uygun biçimde çözülmesi arzumuzdur.' diye konuştu. Konuşmasının ardından TUREB Başkanı Eğinlioğlu, Demirel'e hediye takdim etti.

21.02.2024 18:49  Güncelleme: 18:50
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Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB), Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere tepki gösterdi.

Birlik üyeleri, turist rehberliği meslek yasasında öngörülen değişiklikler ve 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TUREB Başkanı Abdulkadir Hakan Eğinlioğlu, yaptığı konuşmada, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasa taslağını eleştiren Eğinlioğlu, taslağı hiç görmediklerini öne sürdü. Eğinlioğlu, birlik olunduğu takdirde meslek yasasında yaşanan sorunun çözülebileceğini söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de konuşmasında, yerel yönetici olarak turist rehberlerinin sorunlarını ilgililerle paylaşabileceğini belirtti. Demirel, "Rehberlerimizin sorun ve sıkıntılarının, sizlerin beklentileri çerçevesinde en uygun biçimde çözülmesi arzumuzdur." diye konuştu.

Konuşmasının ardından TUREB Başkanı Eğinlioğlu, Demirel'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Enver Demirel, turist, Dünya, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUREB, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılacak değişikliklere tepki gösterdi - Son Dakika

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