Türeli: Enflasyon Hedefleri Gerçeklikten Kopuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türeli: Enflasyon Hedefleri Gerçeklikten Kopuk

05.05.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Türeli, enflasyonun hedeflerden yüksek olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyonun, ekonomi yönetiminin yıl sonu hedeflerini gerçeklikten kopardığını belirterek, "Gerçeklikle bağı kopmuş bu makroekonomik hedefler üzerinden iyimser senaryolar kurmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört aylık enflasyonun yüzde 14,64 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Türeli, bu tablonun Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası raporlarındaki projeksiyonlarla çeliştiğini ifade etti. Türeli, yıllık hedefin erkenden tüketilmesinin rasyonellik iddiasına zarar verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tablo, ekonomi yönetiminin 2026 yılı için Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası Enflasyon Raporlarında ısrarla vurguladığı yüzde 16'lık yıl sonu hedefini matematiksel bir çıkmaza sürüklüyor. Yılın henüz ilk dört ayı geride kalmışken yıllık hedefin neredeyse tamamının tüketilmiş olması, ekonomi kurmaylarının rasyonel zemin iddiasını ciddi şekilde zedeliyor."

"Önümüzdeki 8 ay için gereken oran sadece bir temenni"

Türeli, hükümetin yüzde 16'lık yıl sonu enflasyon hedefine ulaşabilmesi için gereken teknik hesaplamaları paylaşarak, mevcut piyasa koşullarında bu hedefin imkansızlığına vurgu yaptı. Türeli, şunları kaydetti:

"Mevcut veriler ışığında, yüzde 16 hedefine sadık kalınabilmesi için önümüzdeki 8 ayda toplam enflasyonun yalnızca yüzde 1,18 olması gerekiyor ki bu da önümüzdeki 8 ay boyunca aylık ortalama enflasyonun binde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi demek. Mevcut piyasa dinamikleri, fiyatlama davranışları ve kur baskısı göz önüne alındığında bu oran kağıt üzerinde bir temenniden öteye geçemiyor."

Yılın henüz ilk dört ayı geride kalmışken yıllık hedefin neredeyse tamamının tüketilmiş olması, ekonomi kurmaylarının rasyonel zemin iddiasını ciddi şekilde zedeliyor. Gerçeklikle bağı kopmuş bu makroekonomik hedefler üzerinden ekonomideki karar alıcılara gerçekçi bir perspektif sunabilmek ve Türkiye ekonomisinin geleceğine dair iyimser senaryolar kurmak mümkün değil. Mevcut verilerle hedeflerin uyumsuzluğu, iktidarın ekonomi projeksiyonlarını teknik bir analiz konusu olmaktan çıkarıp, ironik bir söylem düzeyine indirgiyor."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türeli: Enflasyon Hedefleri Gerçeklikten Kopuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:55:15. #7.13#
SON DAKİKA: Türeli: Enflasyon Hedefleri Gerçeklikten Kopuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.