Türeli: Enflasyon Hedefleri Gerçeklikten Kopuk

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyonun, ekonomi yönetiminin yıl sonu hedeflerini gerçeklikten kopardığını belirterek, "Gerçeklikle bağı kopmuş bu makroekonomik hedefler üzerinden iyimser senaryolar kurmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört aylık enflasyonun yüzde 14,64 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Türeli, bu tablonun Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası raporlarındaki projeksiyonlarla çeliştiğini ifade etti. Türeli, yıllık hedefin erkenden tüketilmesinin rasyonellik iddiasına zarar verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tablo, ekonomi yönetiminin 2026 yılı için Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası Enflasyon Raporlarında ısrarla vurguladığı yüzde 16'lık yıl sonu hedefini matematiksel bir çıkmaza sürüklüyor. Yılın henüz ilk dört ayı geride kalmışken yıllık hedefin neredeyse tamamının tüketilmiş olması, ekonomi kurmaylarının rasyonel zemin iddiasını ciddi şekilde zedeliyor."

"Önümüzdeki 8 ay için gereken oran sadece bir temenni"

Türeli, hükümetin yüzde 16'lık yıl sonu enflasyon hedefine ulaşabilmesi için gereken teknik hesaplamaları paylaşarak, mevcut piyasa koşullarında bu hedefin imkansızlığına vurgu yaptı. Türeli, şunları kaydetti:

"Mevcut veriler ışığında, yüzde 16 hedefine sadık kalınabilmesi için önümüzdeki 8 ayda toplam enflasyonun yalnızca yüzde 1,18 olması gerekiyor ki bu da önümüzdeki 8 ay boyunca aylık ortalama enflasyonun binde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi demek. Mevcut piyasa dinamikleri, fiyatlama davranışları ve kur baskısı göz önüne alındığında bu oran kağıt üzerinde bir temenniden öteye geçemiyor."

Yılın henüz ilk dört ayı geride kalmışken yıllık hedefin neredeyse tamamının tüketilmiş olması, ekonomi kurmaylarının rasyonel zemin iddiasını ciddi şekilde zedeliyor. Gerçeklikle bağı kopmuş bu makroekonomik hedefler üzerinden ekonomideki karar alıcılara gerçekçi bir perspektif sunabilmek ve Türkiye ekonomisinin geleceğine dair iyimser senaryolar kurmak mümkün değil. Mevcut verilerle hedeflerin uyumsuzluğu, iktidarın ekonomi projeksiyonlarını teknik bir analiz konusu olmaktan çıkarıp, ironik bir söylem düzeyine indirgiyor."