TÜRGEV ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan Eğitim Protokolü - Son Dakika
TÜRGEV ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan Eğitim Protokolü

TÜRGEV ve Türkiye Maarif Vakfı\'ndan Eğitim Protokolü
31.03.2026 12:23
TÜRGEV ile Türkiye Maarif Vakfı, ulusal ve uluslararası eğitim projeleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında ulusal ve uluslararası eğitim programları ile öğrenci destek projelerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen protokol imza töreniyle iki kurum, eğitim, kültür ve uluslararası öğrenci çalışmalarında bilimsel, akademik ve sosyal alanlarda işbirliği yapacak.

Protokol çerçevesinde tarafların ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri geliştirmesi, bilgi paylaşımını derinleştirmesi ve eğitim içeriklerini zenginleştirmesi öngörülüyor. Küresel ölçekte yürütülen faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi de anlaşmanın hedefleri arasında yer alıyor.

TÜRGEV ve Türkiye Maarif Vakfı, protokolle yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi ve mezuniyet sonrasında eğitim, kültür sanat ile bilim alanlarında aktif rol almalarının teşvik edilmesini planlıyor. Öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da desteklenmesi, Türkiye ile bağlarının ilerleyen süreçte de sürdürülmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında fuar, sergi ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda TÜRGEV ile Türkiye Maarif Vakfı'nın ortak organizasyonlar düzenlemesi kararlaştırıldı. Kurumlar arasındaki tecrübe aktarımı da bu süreçte artırılacak, ortak projelerin eğitim faaliyetleri çeşitlendirilerek iki kurumun toplumsal etkisi pekiştirilecek.

İki kurum, ulusal ve uluslararası ortak projeleri hayata geçirecek ve yabancı uyruklu öğrenciler mezuniyet sonrasında da desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, protokolün, gençlerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimini güçlendireceğini belirterek, "TÜRGEV ile Türkiye Maarif Vakfının işbirliği, iki kurumun yıllardır taşıdığı birikimi ortak bir istikamette buluşturuyor. Farklı coğrafyalarda yetişen gençlere aynı değer zemini üzerinden, güçlü ve tutarlı bir eğitim anlayışına ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, anlaşmanın, gençlerin yön duygusunu güçlendiren ve onları üretimle buluşturan yeni çalışmaların kapısını aralayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRGEV ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan Eğitim Protokolü - Son Dakika

SON DAKİKA: TÜRGEV ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan Eğitim Protokolü - Son Dakika
