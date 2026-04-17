Turgut Özal Parkı Açıldı

17.04.2026 20:56
Pursaklar'da Turgut Özal anma etkinliği ve park açıldı; spor ve sosyal yaşam desteklenecek.

Pursaklar Belediyesi tarafından 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma programı kapsamında Turgut Özal Parkı'nın açılışı ve anma etkinliği düzenlendi.

Törende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye kazandırılan parkın çocuklar ve aileler için yaşam alanı olarak tasarlandığını belirtti.

Parkta çocuk oyun alanları, açık hava spor aletleri ve alt bölümde yer alan halı saha bulunduğunu aktaran Çetin, alanın hem spor hem de sosyal yaşamı destekleyecek şekilde planlandığını söyledi.

Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmetle andıklarını belirterek, Özal'ın ülkenin gelişim sürecinde önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Program kapsamında açılışa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Pursaklar Belediyespor Kulübü sporcusundan halter şampiyonasında birincilik başarısı

Pursaklar Belediyespor Kulübü sporcusu Zümra Yurtseven, Yeşilay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 44 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Genç sporcumuz Zümra Yurtseven'in elde ettiği bu büyük başarı bizleri son derece gururlandırdı. Disiplini, azmi ve kararlılığıyla örnek olan sporcumuzu tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
