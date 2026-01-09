Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Ferdi Zeyrek Vakfı Tamamen Siyaset Üstü Bir Proje"

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile bir araya geldi. Turgutlu Belediye Meclisi üyelerinin Ferdi Zeyrek Vakfı'na yapmış oldukları bağışla ilgili yapılan görüşmede Akın, "Ferdi Zeyrek Vakfı tamamen siyaset üstü bir proje. Burada temel amacımız farkındalık oluşturmak. Dolayısıyla bu projeyi de sürdürülebilir hale getirmek adına bir adım attık" dedi.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Turgutlu Belediye Meclisi üyeleri tarafından Ferdi Zeyrek Vakfı'na yapılan bağışa istinaden gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Ferdi Zeyrek Vakfı'nın siyaset üstü bir proje olduğunu belirten Başkan Akın, "Hepimizin, hayatında 'iyi ki tanımışım' dediği insanlar vardır. Ferdi Başkanımız da bizim için 'iyi ki tanımışım' dediğimiz bir yol arkadaşıydı. İyi ki onunla siyaset yapmışız, aynı sofrayı paylaşmışız; aynı duygu ve düşüncelerle bu hayatta güzel anılar bırakmışız. Nurcan Hanım da bu süreçte büyük bir olgunlukla Türkiye'deki çocuklara sahip çıkmak adına çok ciddi bir çalışma başlattı. Bu çalışmasından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ferdi Zeyrek Vakfı tamamen siyaset üstü bir proje. Burada temel amacımız farkındalık oluşturmak. Dolayısıyla bu projeyi de sürdürülebilir hale getirmek adına bir adım attık. AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarına ve meclis üyelerimize, Yeniden Refah Partili meclis üyemize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin meclis üyelerinin ise her zaman sonsuz bir desteği olacak" diye konuştu.

Ferdi Zeyrek Vakfı'na destek çağrısı

Turgutlu halkından da Ferdi Zeyrek Vakfı'na bağış yaparak destek olmaları yönünde çağrıda bulunan Akın, "Turgutlu halkından şunu istiyorum; Ferdi Zeyrek Vakfı, çok iyi niyetlerle yola çıkılmış, siyasetin dışında sürdürülmesi gereken bir proje. Biz bugün, hem meclis üyelerimizin hem de kendi çevremdeki arkadaşlarımın desteğiyle topladığımız miktarı, Turgutlu halkı adına bağışlayacağız. Turgutlu'da yaşayan bütün hemşehrilerimden ise siyaset gözetmeden bu vakfın sürdürülebilir hale gelmesi için elinden gelen tüm desteği yapmasını talep ediyorum. Hem Ferdi Başkanın anısını yaşatmak hem de iyi niyetle çıkılmış bu projenin yaşatılması anlamında çok değerli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ferdi Başkanımız vakıf aracılığıyla sevdiği çocuklara dokunmaya devam edecek"

Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ise şöyle konuştu:

"Manisa'mız ve Türkiye için 2025 çok çok kötü geçti. En büyük nedenlerinden bir tanesi Ferdi Başkanımızı kaybetmemizdi. Ferdi Başkan sanki Nurcan Hanım ve çocuklarının eliyle yeniden Ferdi Zeyrek Vakfı ile doğdu diye düşünüyorum. Bize düşen de bu çıkılan yolda Ferdi Zeyrek Vakfı'na elimizden geldiği kadar destek olmaktır. Belediye Başkanımız Çetin Akın ve meclis üyelerimiz bunun için bir adım attı. İnşallah bunun devamı gelecektir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde Ferdi Başkanımız bu vakıf aracılığıyla yine gönüllere, çok sevdiği çocuklara dokunmaya devam edecektir."

"Türkiye'nin bu vakfa sahip çıkmasını istiyoruz"

Ferdi Zeyrek Vakfı'nın Kurucusu Nurcan Zeyrek de "Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın, İlçe Başkanı Hasan Ayma ve meclis üyelerine gösterdikleri bu vefa için çok teşekkür ediyorum. Çetin Başkanım aradığında çok heyecanlandım çünkü şu ana kadar tamamen halkın desteğiyle güzel işler yaptık. Herhangi bir kurum ve kuruluştan destek almadık. Bu ilki olacak o yüzden çok kıymetli. Biz, önce Manisa'mızda sonra Türkiye'de çok daha büyük işler yapmak istiyoruz. O yüzden Manisa'mızın ve Türkiye'nin bu vakfa sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.