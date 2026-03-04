Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Savaşın Bir Kazananı Olmasa Dahi Kaybedenleri Her Zaman Siviller Oluyor" - Son Dakika
Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Savaşın Bir Kazananı Olmasa Dahi Kaybedenleri Her Zaman Siviller Oluyor"

04.03.2026 11:43  Güncelleme: 12:23
(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Savaşın bir kazananı olmasa dahi kaybedenleri her zaman siviller oluyor. Savaşın ve bombaların gölgesinde doğup büyüyenler, bu korku ve çaresizlikle yaşayanlar ölümü değil, barışı hak ediyor. Temennimiz şudur ki; bu savaş bir an önce bitsin. Silahların ve bombaların yerini barış ve sevgi dili alsın, hoşgörü alsın" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapıldı. Bir maddenin oy çokluğu, diğer maddelerin oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısı, Başkan Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaşla ilgili değerlendirmede bulunan Akın, "Savaşın bir kazananı olmasa dahi kaybedenleri her zaman siviller oluyor. Tıpkı Gazze'de de yaşananlar gibi dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuğun korktuğu; annelerin ve babaların evlatlarının hayatından endişe ettiği her an aslında insanlık suçu işlenmektedir. Savaşın ve bombaların gölgesinde doğup büyüyenler, bu korku ve çaresizlikle yaşayanlar ölümü değil, barışı hak ediyor. Temennimiz şudur ki; bu savaş bir an önce bitsin. Silahların ve bombaların yerini barış ve sevgi dili alsın, hoşgörü alsın" diye konuştu.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Akın, "Ramazan Bayramı'nın müjdecisi, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin hayırlara ve tüm güzelliklere vesile olmasını ümit ediyorum. Her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona ermesini, gönüllerin sevgiyle, hoşgörüyle bir araya gelmesini ümit ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nın Turgutlu'muza, ülkemize ve İslam Alemi'ne sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Umuyorum ki bu bayramda sevinçlerin en güzelini hep birlikte yaşarız" ifadelerini kullandı.

Dördüncü madde oy çokluğuyla kabul edildi

Gündemin birinci maddesinde, "2026 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise "Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği yapımı tamamlanarak bakanlığa teslim edilen stadyum kapsamında, mülkiyeti Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait 2787 ada 2 parseldeki taşınmazın Turgutlu Belediyesi adına devralınması, ardından ihale sözleşmesi doğrultusunda Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş. tapu devrinin yapılması ve tapu işlemlerinde belediyemizi temsilen Emlak ve İstimlak Müdürü Azmi Gümüşoğlu'na imza yetkisi verilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde de "Manisa Büyükşehir Belediyesi ile belediyemiz arasında karşılıklı olarak imzalanması planlanan mali yardım protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu" görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde ise "Belediyemize ait muhtelif taşınmazların, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarının yapılandırılmasına karşılık teminat olarak gösterilmesi ve ipotek tesis edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu" görüşüldü. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Çetin Akın, Güncel, Son Dakika

