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(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı. Başkan Akın, "Halkımızın her türlü ihtiyacı için sahada ve hizmetlerindeyiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente yapılması planlanan proje ve yatırımlar görüşüldü.

Makam ziyareti sonrasında Turgutlu Belediyesi'nin imar uygulamalarıyla kente kazandırdığı alanlar ile iki belediyenin gerçekleştireceği projeler, saha çalışmasında ele alındı.

Başkan Akın ve Başkan Zeyrek'in programlarına, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, Başkan Yardımcıları ve teknik ekip eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, İlçe Başkanımız Hasan Ayma, başkan yardımcılarımız ve kurmaylarımızla birlikte Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştireceğimiz projeler hakkında saha çalışmasında bulunduk. Halkımızın her türlü ihtiyacı için sahada ve hizmetlerindeyiz" dedi.