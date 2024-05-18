Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'i Turgutlu\'da ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı. Başkan Akın, 'Halkımızın her türlü ihtiyacı için sahada ve hizmetlerindeyiz' dedi.

18.05.2024 18:19  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı. Başkan Akın, "Halkımızın her türlü ihtiyacı için sahada ve hizmetlerindeyiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente yapılması planlanan proje ve yatırımlar görüşüldü.

Makam ziyareti sonrasında Turgutlu Belediyesi'nin imar uygulamalarıyla kente kazandırdığı alanlar ile iki belediyenin gerçekleştireceği projeler, saha çalışmasında ele alındı.

Başkan Akın ve Başkan Zeyrek'in programlarına, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, Başkan Yardımcıları ve teknik ekip eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, İlçe Başkanımız Hasan Ayma, başkan yardımcılarımız ve kurmaylarımızla birlikte Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştireceğimiz projeler hakkında saha çalışmasında bulunduk. Halkımızın her türlü ihtiyacı için sahada ve hizmetlerindeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement