Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti

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(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ağırladı. Ziyarette Başkan Akın, yeni görevinde Başkan Balaban'a başarılar dileyerek, belediyeler arası iş birliği imkanlarını değerlendirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Akın, "Yunusemre Belediyesi'nin yeni döneminde Semih Balaban'ın başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İki belediye olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak için işbirliği içinde olacağız" dedi.

Başkan Balaban ise " Çetin Başkan'ın nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz arasında kurulacak güçlü iş birliği ile bölgemize daha iyi hizmetler sunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.