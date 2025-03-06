Turgutlu Belediye Başkanı, Pazar İyileştirme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı, Pazar İyileştirme Çalışmalarını İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve daire müdürleriyle birlikte cumartesi pazarında yapılan hizmetleri ve projeleri inceledi. Akın, hemşehrilerine daha sağlıklı hizmet vermek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

06.03.2025 12:04  Güncelleme: 13:17
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(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve daire müdürleriyle cumartesi pazarında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hemşehrilerimize daha sağlıklı hizmet vermek adına mesaimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve daire müdürleri, cumartesi pazarında çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bir araya geldi. Pazarı ziyaret eden heyet, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği mevcut çalışmaları inceledi. Pazar yerinin daha verimli ve düzenli hale getirilmesi için çeşitli projelerin değerlendirildiği incelemede, yapılacak olan iyileştirme ve üstyapı çalışmaları konuları üzerinde de duruldu.

Akın, "Cumartesi Pazarında belediyemiz ve büyükşehir belediyemizce yapılan çalışmaları Başkan Yardımcımız Ali Rıza Kıran ve daire müdürlerimizle inceledik. Hemşehrilerimize daha sağlıklı hizmet vermek adına mesaimize aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı, Pazar İyileştirme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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