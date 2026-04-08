Turgutlu Belediyesi 2025'te 35 Milyon TL Artı Bütçe ile Kapattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyesi 2025'te 35 Milyon TL Artı Bütçe ile Kapattı

08.04.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Çetin Akın, 2025 yılında gelirlerin 1 milyar 448 milyon TL, giderlerin 1 milyar 413 milyon TL olduğunu açıkladı ve yüzde 85 bütçe başarısına ulaştıklarını belirtti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda 2025 yılı bütçe performansını değerlendirdi. Akın, 2025 yılı bütçe gelirlerinin 1 milyar 448 milyon 813 bin TL, giderlerinin ise 1 milyar 413 milyon 700 bin TL olduğunu açıklayarak yaklaşık 35 milyon liralık artı bütçeyle yılı tamamladıklarını söyledi. Bu enflasyonist ortamda tahmini bütçeyi yüzde 85 oranında tutturdularını belirtti.

2025 yılında Turgutlu Belediyesi, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek gibi büyük projeleri hizmete geçirdi. Ayrıca yaklaşık 150 kilometrelik ova yolu asfaltlama çalışması yapıldı, üç yeni sondaj kuyusu açıldı ve sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu. Faiz giderleri 19 milyon 873 bin TL, faiz gelirleri ise 28 milyon 102 bin TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında Acarlar, Yılmazlar, Şehitler ve Altay mahallelerinde elektrik direklerinin yer altına alınması gibi altyapı çalışmaları planlanıyor. Bu süreçte yolların geçici olarak bozulabileceği belirtildi. Kervan Yolu'nda asfalt çalışması ise kurumlar arası koordinasyon nedeniyle gecikebilir, projelendirme sürecinin uzayabileceği ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:12:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.