Turgutlu Belediyesi 2025'te 35 Milyon TL Artı Bütçe ile Kapattı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda 2025 yılı bütçe performansını değerlendirdi. Akın, 2025 yılı bütçe gelirlerinin 1 milyar 448 milyon 813 bin TL, giderlerinin ise 1 milyar 413 milyon 700 bin TL olduğunu açıklayarak yaklaşık 35 milyon liralık artı bütçeyle yılı tamamladıklarını söyledi. Bu enflasyonist ortamda tahmini bütçeyi yüzde 85 oranında tutturdularını belirtti.

2025 yılında Turgutlu Belediyesi, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek gibi büyük projeleri hizmete geçirdi. Ayrıca yaklaşık 150 kilometrelik ova yolu asfaltlama çalışması yapıldı, üç yeni sondaj kuyusu açıldı ve sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu. Faiz giderleri 19 milyon 873 bin TL, faiz gelirleri ise 28 milyon 102 bin TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında Acarlar, Yılmazlar, Şehitler ve Altay mahallelerinde elektrik direklerinin yer altına alınması gibi altyapı çalışmaları planlanıyor. Bu süreçte yolların geçici olarak bozulabileceği belirtildi. Kervan Yolu'nda asfalt çalışması ise kurumlar arası koordinasyon nedeniyle gecikebilir, projelendirme sürecinin uzayabileceği ifade edildi.