Turgutlu Belediyesi, Anton Çehov'un 'Sevgili Doktor' oyununu sahneleyecek

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Bilge Oyuncular iş birliğiyle yazar Anton Çehov'un 'Sevgili Doktor' oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak. Ekip, oyunu yarın Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda sahneleyecek.

Turgutlu Belediyesi, tiyatro meraklılarının ilgiyle takip edeceği bir oyuna daha ev sahipliği yapıyor. Turgutlu'da faaliyetlerini sürdüren, çocuk ve yetişkinler için atölyeler düzenleyen Bilge Oyuncular iş birliğiyle yazar Anton Çehov'un 'Sevgili Doktor' oyunu sahnelenecek. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak olan "Sevgili Doktor" oyunu, 19.00'da başlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bilge Oyuncular ekibiyle birlikte yetişkin tiyatro izleyicilerimiz için çok güzel bir oyuna imza atacağız. Salı günü sahnelenecek ve ücretsiz olacak oyuna tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.