Turgutlu Belediyesi, İftar Programları Düzenlemeye Devam Ediyor

10.03.2026 11:07  Güncelleme: 12:07
Turgutlu Belediyesi, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve gaziler, dernek ve esnaf odaları ile belediye personeli için iftar programı düzenledi. Programa katılan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu’muzda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye, dayanışma ve hoşgörü duygularımızı pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve gaziler, dernek ve esnaf odaları ile belediye personeli için iftar programı düzenledi. Programa katılan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye, dayanışma ve hoşgörü duygularımızı pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Eşi Sabriye Akın; peş peşe düzenlenen iftar programlarında, sırasıyla; mahalle muhtarları, şehit aileleri ve gaziler, dernek ve esnaf odaları ve belediye personeliyle bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda barış, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

"Aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık"

İftar programlarıyla ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını pekiştirdiğini belirten Başkan Akın, "Mübarek ramazan ayı; birlik demektir, paylaşmak demektir. Turgutlu'muzda birlikte hizmet etmekten mutluluk duyduğumuz mesai arkadaşlarımız ve kıymetli muhtarlarımızla, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetleri olan değerli aileleriyle, kahraman gazilerimizle ve kentimizin gelişimine katkı sağlayan dernek ve esnaf odalarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Turgutlu'muzda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye, dayanışma ve hoşgörü duygularımızı pekiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

