Turgutlu Belediyesi ile Halk Bankası Arasında Maaş Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi ile Halk Bankası Arasında Maaş Protokolü İmzalandı

Turgutlu Belediyesi, Halk Bankası ile yaptığı maaş protokolü kapsamında memur ve işçilere toplam 79 bin 250 TL promosyon ödemesi yapacak. Protokol üç yıl boyunca geçerli olacak.

24.02.2025 16:39
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi ile bir banka arasında maaş protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçiler maaşlarını üç yıl boyunca sözleşme yapılan bankadan alacak. Banka tarafından personele 79 bin 250 TL promosyon ücreti ödenecek.

Turgutlu Belediyesi ile Halk Bankası arasında imzalanan maaş protokolü kapsamında, belediye personeline 79 bin 250 TL promosyon ödemesi yapılacak. Üç yıl geçerli olacak protokol, memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçileri kapsayacak. Turgutlu Belediyesi'nde gerçekleşen imza töreninde, Belediye Başkanvekili Çağdan Erim ve Halk Bankası Şube Müdürü Yavuz Gürcan tarafından protokol imzalandı. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ve daire müdürleri de katıldı.

Protokolün belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemiz bünyesinde çalışan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilerimizin maaşlarını 3 yıl süreyle almalarıyla ilgili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Halk Bankası ile imzalamış olduğumuz yeni protokolün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diler, ödenecek olan 79 bin 250 TL promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi ile Halk Bankası Arasında Maaş Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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