Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezona 4 Ekim'de evinde başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezona 4 Ekim'de evinde başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezona 4 Ekim\'de evinde başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk maçını 4 Ekim Pazar günü saat 14.00'te evinde Venüs Spor ile oynayacak.

(MANİSA) - TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Takım, sezonun ilk maçını 4 Ekim Pazar günü kendi sahasında oynayacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın TVF Kadınlar 2. Ligi yolculuğu başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin maç takvimi belli oldu.

Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon maratonuna kendi sahasında başlayacak. Takım, sezonun ilk maçında 4 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Venüs Spor ile Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaşacak.

İLK DEPLASMAN MAÇI 11 EKİM'DE

Turgutlu Belediyespor, 2026-2027 sezonunun ilk deplasman karşılaşmasına ise 11 Ekim Pazar günü çıkacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Al-Ka Altın Kanatlar Takımı'nın sahasına konuk olacak. Uşak Kalfa Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

"SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Yeni sezon öncesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlardaki isteği ve çalışma temposundan memnunuz. Sezonu kendi sahamızda açacağız. Bu da bizim için oldukça avantajlı olacak. Sahada mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koyarak sezona galibiyetle başlamayı istiyoruz. Uzun bir lig maratonu bizi bekliyor. Her maçın üzerine koyarak ilerleyen, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım olmak en önemli hedefimiz. İlk maçımızda taraftarlarımızı da yanımızda görmek ve onların desteğiyle sezona başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Türkiye Voleybol FederasyonuTurgutlu BelediyesiGüncelVenüsPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
16:58
Osimhen’in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:50:36. #7.13#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezona 4 Ekim'de evinde başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei