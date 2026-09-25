Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezona 4 Ekim\'de evinde başlıyor

(MANİSA) - TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Takım, sezonun ilk maçını 4 Ekim Pazar günü kendi sahasında oynayacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın TVF Kadınlar 2. Ligi yolculuğu başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin maç takvimi belli oldu.

Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon maratonuna kendi sahasında başlayacak. Takım, sezonun ilk maçında 4 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Venüs Spor ile Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaşacak.

İLK DEPLASMAN MAÇI 11 EKİM'DE

Turgutlu Belediyespor, 2026-2027 sezonunun ilk deplasman karşılaşmasına ise 11 Ekim Pazar günü çıkacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Al-Ka Altın Kanatlar Takımı'nın sahasına konuk olacak. Uşak Kalfa Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

"SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Yeni sezon öncesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlardaki isteği ve çalışma temposundan memnunuz. Sezonu kendi sahamızda açacağız. Bu da bizim için oldukça avantajlı olacak. Sahada mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koyarak sezona galibiyetle başlamayı istiyoruz. Uzun bir lig maratonu bizi bekliyor. Her maçın üzerine koyarak ilerleyen, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım olmak en önemli hedefimiz. İlk maçımızda taraftarlarımızı da yanımızda görmek ve onların desteğiyle sezona başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.