(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Turgutlu'da bu yıl da Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etap'ta kurulan Hayvan Pazarı'nda çizgi ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 16 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 09.00'da Hayvan Pazarı alanında toplam 200 kotra satışa sunulacak.
Hayvan Pazarı'nda kotra satın almak isteyen vatandaşlar, pazarda bulunan Zabıta Noktası'na başvurabilecek.
Zabıta Müdürlüğü'ne ait 0236 313 10 78 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabilecek.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarı'nın Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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