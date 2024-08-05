Turgutlu Belediyesi'nden 750 öğrenciye ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmetinden bu yıl 750 öğrenci faydalandı.

Turgutlu Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle, Eski Belediye Binası'nda kurulan tercih merkezlerinde 750 öğrenciye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. Üniversite adayları; üniversite puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri gibi kriterler doğrultusunda eğitmenlerden destek aldı.

Başkan Çetin Akın, "Kurduğumuz tercih merkezimizde üniversite hayali kuran ve bu hayali gerçekleştirmek adına çok emek harcayan gençlerimizin emeklerinin karşılığını en doğru şekilde alabilmeleri için tercih uzmanlarımızın katkılarıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Aydınlık yarınlarımızın teminatı ve umudu olan gençlerimize eğitim hayatları boyunca başarılarının devamını diliyorum" dedi.