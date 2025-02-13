Turgutlu Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram edildi. İkrama Belediye Başkanı Çetin Akın da katılarak, vatandaşların kandilini kutladı.

Turgutlu Belediyesi, geleneksel hale getirdiği kandil ikramlarını, Berat Kandili'nde de devam ettirdi. Belediye Hizmet Binası önünde bugün düzenlenen programda, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtıma Başkan Akın, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden ve Meclis üyesi Bilge Cebe de katıldı.

Başkan Akın, "Rabbimden dualarımızı ve ibadetlerimizin kabul olmasını niyaz ederiz. Berat Kandili'miz mübarek olsun" dedi.