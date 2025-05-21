Turgutlu Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kurban Bayramı Destek Kampanyası

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine destek olmak için "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasını başlattı.

Hayata geçirdiği projelerle hayırsever yurttaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran Turgutlu Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasını düzenliyor. Kampanyaya bağışlanan kurbanlıklar, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanan yemeklerde kullanılacak. Kampanyaya canlı, kilo ve nakdi olarak bağış yapılabilecek.

Kurban bağış bedelinin 12 bin 750 TL olarak belirlendiği kampanyada, nakdi bağışlar Aşevi ve Hayır Merkezi'nin "TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88" numaralı hesabından yapılacak. Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiye, 0(236) 312 22 28, 0(236) 313 21 22 ve 0(236) 313 10 78 numaralarından ulaşılabilecek. Nakdi bağış yapacak hayırseverlerin açıklama kısmına isim, soyisim ve telefon bilgilerini yazmaları gerekecek.

Belediye Başkanı Çetin Akın, kampanyaya ilişkin, "Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da gerçek ihtiyaç sahiplerimizin yanında olacağız. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla her yıl daha fazla aileye ulaştığımız 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyamız devam ediyor. Bayramın bereketini çoğaltmak, paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatabilmek adına başlattığımız kampanyamıza bağışlarıyla destek olan hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ederim" dedi.