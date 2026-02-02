Turgutlu'da Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri, edebiyattan müziğe uzanan zengin içeriğiyle ilçeye renk kattı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Biz Turgutlu'muzda belediyeciliği sadece yol, beton ya da üstyapı hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Elbette bunlar çok önemli ama bir kentin ruhunu, kimliğini ve geleceğini asıl şekillendiren şey kültür ve sanattır" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçenin ilk ritim temalı konseri sanatseverlerle buluştu. Ritimhane Ekibi tarafından sahnelenen konser, performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece sundu. Şef Mustafa Gökhan Ataoğlu yönetimindeki ekip, sahnedeki uyumları ve güçlü ritimleriyle salonda coşkulu anlar yaşattı. Gösteri ekibinin sahne performanslarıyla renklenen konser, salonu dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Edebiyat tutkunları bir araya geldi

Turgutlu Belediyesi ve İZLEK Kitap Kulübü iş birliğiyle eski belediye binasında gerçekleştirilen "Okurluktan Yazarlığa Bir Okuma Yolculuğu" söyleşisi ise edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi. Söyleşide, okurluk serüveninden yazarlığa uzanan süreç ele alınırken, yazma pratiği ve edebiyatla kurulan bağ samimi bir dille paylaşıldı. Yazar Banu Yıldıran Genç, kendi yazarlık yolculuğundan örnekler sunarak katılımcılara ilham verirken, moderatör Semih Çolak söyleşinin akışını zenginleştiren katkılarıyla programa eşlik etti. Katılımcıların sorularıyla interaktif hale gelen etkinlik,vatandaşlardan ilgi gördü.

Erhan Gürel konser verdi

Hafta sonu etkinlikleri ise Turgutlulu genç müzisyen Erhan Gürel'in Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde verdiği konserle son buldu. Sevilen şarkıların seslendirildiği konserde, müzikseverler keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Sahnedeki performansıyla dinleyicilerle güçlü bir bağ kuran Erhan Gürel, şarkılarıyla salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.

Akın, etkinliklere ilişkin şunları söyledi:

"Biz Turgutlu'muzda belediyeciliği sadece yol, beton ya da üstyapı hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Elbette bunlar çok önemli ama bir kentin ruhunu, kimliğini ve geleceğini asıl şekillendiren şey kültür ve sanattır. İnsanların bir araya geldiği, düşündüğü, ürettiği ve paylaştığı alanlar oluşturmak bizim için en az fiziki hizmetler kadar kıymetlidir. Gerçekleştirdiğimiz edebiyat söyleşisi, ritim temalı konser ve müzik dinletileriyle Turgutlu'muzda sanat dolu bir atmosfer oluşturdu. Hemşehrilerimizin bu etkinliklere gösterdiği yoğun ilgi, yaptığımız işlerin ne kadar doğru ve karşılık bulduğunu açıkça gösteriyor. Turgutlu'muzu kültür, sanat ve sporla anılan, üreten ve paylaşan bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."