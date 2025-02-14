Turgutlu Belediyesi'nden Sevgililer Günü Özel Etkinliği

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştiren çiftler için nikah salonunu süsleyerek "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekerleri hediye etti.

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir etkinlik düzenledi. Eski Belediye Binası'nda bulunan nikah salonu, bu özel gün için özenle süslendi. Nikah Salonu girişinde canlı müzik dinletisiyle karşılanan çiftler ve ailelerine, "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekerleri ve küçük hediyeler takdim edildi.

"Çiftlerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sevgililer Günü'nde, birlikteliğe adım atan çiftlerimizin yanındaydık. Nikah salonumuzu özel olarak hazırlayarak onların bu özel gününü daha da anlamlı kılmaya çalıştık. Yeni bir başlangıç yapan çiftlerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, birleşen elleri hiç ayrılmasın" dedi.