Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çocuk Oyun Parkları ve Peyzaj Düzenlemeleriyle İlçeyi Güzelleştiriyor

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parkından dekor uygulamalarına, peyzaj düzenlemesinden boyama çalışmalarına kadar ilçede birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Merkez ve kırsal mahallelere yeni çocuk oyun grubu kazandıran Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut çocuk oyun gruplarının, parkların bakım ve onarımını sürdürüyor. Ekipler, Avşar Mahallesi'nde yeni çocuk oyun grubunun kurulumu tamamlandı. Ekipler bir yandan da çocukların güvenli şekilde zaman geçirebilmeleri için Urganlıyeniköy, Derbent mahalleleri ile Subaşı Mahallesi Şen Sokak ile İstasyonaltı Mahallesi Gülümser Sokak ve Kemal Sunal Parkındaki çocuk oyun gruplarının bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra kauçuk döşemesini gerçekleştirdi.

Çim biçme çalışmaları tamamlandı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, peyzaj düzenlemesi kapsamında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki dönel kavşakta dekor uygulamaları ve çiçek dikimini tamamladı. Boyama ile çim ekimi çalışmalarına da devam eden ekipler, Urganlı ve İğneci Camisi, Musacalı İlkokulu, İzzettin Mahallesi'nde yer alan düğün salonu ile Urganlı Meydanı'ndaki Atatürk büstünün boyama çalışmasını da gerçekleştirdi. Sevinç Parkı ve Hacıisalar Jandarma Karakolu çevresinde çim ekimi yine ekiplerce yapıldı. Karpuz Kaldıran Parkı'ndaki çevre düzenlemeleri kapsamında çim biçme çalışmaları da tamamlandı.

"Gelen talepler doğrultusunda hizmetlerimizi ulaştırıyoruz"

Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizi güzelleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerimize, tespit ettiğimiz ve aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.