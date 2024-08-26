Turgutlu Belediyesi Seyirtepe Amfitiyatro'yu hazır hale getirdi

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlendiği tiyatro etkinliği öncesinde Seyirtepe Amfitiyatro'da çevre düzenleme, boyama ve bakım çalışmaları yaptı.

Turgutlu Belediyesi'nin Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenleyeceği etkinlik öncesinde Seyirtepe Amfitiyatro'da hazırlıklar tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 'Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye' oyununun sahneleneceği alanı hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzun en sevilen kültürel etkinliklerinden birisi olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine bu yıl da ev sahipliği yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz, ücretsiz sahnelenecek olan 'Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye' tiyatrosu öncesinde Seyirtepe Amfitiyatro'yu hazır hale getirdi. Emeklerinden dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak olan etkinliğimize davet ediyoruz" dedi.