Turgutlu Belediyesi Tiyatro Ekibi, Kurtuluş Yıl Dönümünde \'Küllerinden Doğan Kasaba\' Oyununu Sahneledi

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Tiyatro ekibi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılına özel 'Küllerinden Doğan Kasaba' oyununu sahneledi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı tiyatro ekibi, 'Küllerinden Doğan Kasaba' isimli tiyatro oyununu ilçenin kurtuluşunun 102'nci yılına özel sahneledi. Oyunda, işgal yıllarında halkın yaşadığı sıkıntılar, direnişin zorlukları ve Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Türk ordusunun şehri kurtarma mücadelesi detaylı bir şekilde sahneye yansıtıldı. İlçenin bu dönemdeki tarihi mücadelesini ve yerel halkın gösterdiği cesareti anlatan eser, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Salonda, geçmişin anılarını canlandıran ve duygusal anlar yaşatan performans, salonu dolduran izleyicileri derinden etkiledi. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu Belediye Başkanvekili İlhami Bayram, meclis üyesi Cemal Aydın ve çok sayıda vatandaş izledi.