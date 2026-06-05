Turgutlu Belediyesi'nin Kurban Bağışı Kampanyasına Hayırseverlerden Büyük Destek

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla hayata geçirilen "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasında 12 ton 400 kg kurban bağışı yapıldı. Aşevi ve Hayır Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Çetin Akın, "Paylaştıkça çoğalan bu dayanışma kültürü, Turgutlumuzun en büyük gücüdür. İyiliği hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasında bu yıl da hayırseverlerin desteği büyük oldu. Kampanya kapsamında 3 ton 200 kg dana eti, 9 ton 200 kilogram kuzu eti olmak üzere toplam 12 ton 400 kg kurban bağışı yapıldı. Söz konusu bağışlar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanan yemeklerde kullanılacak. Böylece bayramın bereketi tüm yıla yayılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen ile birlikte Aşevi ve Hayır Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan kurban bağışları hakkında bilgiler aldı.

"PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALAN BU DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ, TURGUTLU'MUZUN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR"

Kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı Turgutlu halkına teşekkür eden Başkan Çetin Akın, "Kurban Bayramı'nın bereketini ve dayanışma ruhunu bir kez daha hep birlikte yaşadık. Teşekkürler Turgutlum. Aşevi ve Hayır Merkezimizi ziyaret ederek 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyamız kapsamında yapılan kurban bağışlarını inceledik. Bu dayanışma hareketine destek vererek ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına bereket katan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ederim. Paylaştıkça çoğalan bu dayanışma kültürü, Turgutlumuzun en büyük gücüdür. İyiliği hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.