Turgutlu Belediyesi'nden 23 Nisan'da "Sessiz Saygı Korteji"

21.04.2026 14:20  Güncelleme: 15:03
Turgutlu Belediyesi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden Turgutlulu Öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler anısına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Sessiz Saygı Korteji' düzenleyecek. Kortej, Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl farklı bir anlam ve hassasiyetle karşılanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden Turgutlulu Öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler anısına "Sessiz Saygı Korteji" düzenlenecek. Vatandaşların Türk bayraklarıyla birlikte sessiz yürüyüş gerçekleştireceği kortejde, birlik, dayanışma ve saygı mesajı verilecek. 'Sessiz Saygı Korteji', 23 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak.

Konser ve etkinlikler, 19 Mayıs'a ertelendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılması planlanan konser ve kutlama etkinlikleri ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ertelendi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm vatandaşları korteje davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı derin bir acı ve hüzünle karşılıyoruz. Milli egemenliğin simgesi ve Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı günü yok saymamız mümkün değildi. Bu nedenle Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kaybettiğimiz hemşehrimiz Ayla Öğretmen ve evlatlarımız anısına 'Sessiz Saygı Korteji' düzenleyeceğiz. Hep birlikte acımızı ve yasımızı paylaşacağımız kortej için hemşehrilerimizden kırmızı beyaz giyinerek Türk bayrağıyla katılmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
