Turgutlu'da Yerel Tohumlar Geleceğe Taşınacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) iş birliğiyle doğaya ve yerel üretime dikkat çekmek amacıyla "Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği" bu yıl 7'nci kez düzenlenecek. 17 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek şenlik, Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da saat 15.30'da başlayacak.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde, YAŞAMDER iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği"nde Türkiye'nin pek çok yerinden gelecek yerel tohumların takası yapılırken, vatandaşlar birbirinden renkli etkinliklerle bahar coşkusunu yaşayacak. Program kapsamında DJ Burak Zengin performansı, çocuklara yönelik aktiviteler, dans gösterileri ve Şef Murat Ali Sargın ile korosunun konseri yer alacak. Doğal üretimin ve yerel tohumların korunmasına dikkat çekmenin amaçlandığı şenlikte, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazanacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yerel tohumlarımız, geçmişten geleceğe uzanan en değerli miraslarımızdan biri. Bu kapsamda 7'nci kez gerçekleştireceğimiz 'Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde hem yerli ve sürdürülebilir tarımı destekleyecek hem de baharın keyfini hep birlikte yaşayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça güzel geçeceğine inandığımız şenliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.