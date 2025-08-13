Manisa'nın Turgutlu ilçesinde forklift ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gökhan Güler yönetimindeki 45 AAE 099 plakalı motosiklet, Subaşı Mahallesi Koşukırı mevkisinde Serhat Aygün yönetimindeki forkliftle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Güler, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Forklift sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Forklift ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
