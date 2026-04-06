Turgutlu'da Nisan Ayı, Kültür Sanat Etkinlikleriyle Karşılandı

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği iki özel etkinlik ile ilçede nisan ayı, dansın enerjisi ve Türk sanat müziğinin sevilen eserleriyle karşılandı.

Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayının ilk günlerinde düzenlenen iki etkinliğe, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

Ayın ilk etkinliği olan "Kültürlerarası Dans Gecesi", farklı kültürlerin ritmini Turgutlu'da bir araya getirdi. Gecede Roman havasından Karadeniz'in coşkulu horonuna, modern dans gösterilerinden farklı kültürlere ait sahne performanslarına kadar geniş bir yelpazede dans gösterileri gerçekleştirildi. Renkli kostümler ve sahne enerjisiyle dikkati çeken dansçılar, izleyicilere görsel bir şölen sunarken salonu dolduran vatandaşlar da alkışlarıyla geceye eşlik etti.

Turgutlu Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri, "Bahar Konseri" ile devam etti. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sahne aldı. Şef Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki koro, Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini seslendirerek dinleyicilere özel bir müzik ziyafeti sundu. Duygusal ve nostaljik ezgilerin yankılandığı gecede, sanatseverler zaman zaman eserlere eşlik ederek konserin coşkusunu paylaştı.

Her iki etkinliğe de Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz'in yanı sıra Meclis Üyeleri Engin Demirdal, Onur Bircan, Bilge Cebe ve daire müdürleri katıldı.

"Sosyal ve kültürel yaşama katkı sunmaya büyük önem veriyoruz"

Maliz, "Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sunmaya büyük önem veriyoruz. Nisan ayına böylesine güzel iki etkinlikle başlamak bizim için çok kıymetli. Farklı kültürlerin dansla buluştuğu gecede ve Türk sanat müziğinin en nadide eserlerinin seslendirildiği konserde vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Sanatın birleştirici gücünü Turgutlu'muzda hissettirmeye, hemşehrilerimizi bu tür etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.